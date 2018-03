O policial britânico que foi contaminado por um agente neurotóxico no atentado contra um ex-espião russo e sua filha em Salisbury, na Inglaterra, recebeu alta nesta quinta-feira, anunciou o hospital onde estava internado. “Tenho o prazer de dizer que a condição do sargento Nick Bailey melhorou e ele recebeu alta do hospital”, declarou uma representante do centro médico da cidade.

