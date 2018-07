Policial civil atira em jovens ao confundi-los com assaltantes e se mata em seguida ao perceber engano no Amapá

Um jovem de 21 anos foi morto e duas pessoas ficaram feridas após serem confundidos com assaltantes na noite de sexta-feira (06), na Avenida Padre Manoel de Nóbrega, no bairro Jesus de Nazaré, na Zona Norte de Macapá, no Estado do Amapá. Um policial civil fez os disparos contra eles e, ao perceber o engano, atirou na própria cabeça, segundo informações preliminares da PM (Polícia Militar).

Ainda de acordo com a PM, o policial Jorge Henrique Banha passava na frente de um mercado quando viu dois jovens, que são primos, em um carro branco e pensou que eles estivessem assaltando o local.

“Os rapazes estavam comprando bebida. Ainda não sabemos a motivação, mas a suspeita é que o policial passou em frente ao comércio e imaginou que se tratava de assalto. Ele começou a disparar. Foram mais de 10 disparos de uma pistola institucional”, informou a capitã Danúbia Murici. Todos os envolvidos na ação eram vizinhos e se conheciam, segundo testemunhas relataram à polícia.

Um dos jovens baleados é filho de outro policial civil, amigo de Banha. O rapaz levou três tiros no peito ainda dentro do carro. Ele foi levado para o Hospital de Emergências, onde passou por cirurgia. O estado de saúde não foi informado.

O outro jovem atingido foi Ronald William de Oliveira, de 21 anos. Segundo a polícia, havia duas perfurações nas costas dele. Ele foi atingido dentro do estabelecimento e morreu no local. Por volta das 21h30min, a Polícia Técnico-Científica do Amapá fez a remoção do corpo.

A terceira pessoal atingida foi uma mulher, de idade não informada, dona do comércio, que foi atingida de raspão no abdômen. De acordo com a PM, o policial civil atirou na própria cabeça logo após ter feito os disparos, a menos de quatro metros de onde estava o carro dos rapazes. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

“O policial teria reconhecido o filho do outro policial civil. É isso que informam para gente, e nesse reconhecimento resolveu se matar. Ele atirou no rosto, chegou a lesionar o lado superior e a narina. Quando chegamos ele já não conseguia mais respirar, mas foi encaminhado para o hospital, e logo em seguida veio a óbito”, relatou a capitã.

Estupro no Rio Grande do Sul

A Policia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Horizontina, prendeu na tarde de sexta-feira, um homem de 41 anos por crimes sexuais. A ação foi decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. A vítima é enteada do indivíduo e sofreu abusos desde os 12 anos.

Segundo o delegado Delvéquio Kronbauer, a Polícia Civil tomou conhecimento do fato nesta semana, quando a vítima, hoje com 16 anos, resolveu contar que era vítima dos abusos.

“O inquérito foi instaurado porque a menina ficou grávida, mas não revelava quem seria o pai da criança, alegando ser uma pessoa desconhecida”, explicou o delegado. A suspeita era de que o padrasto teria abusado sexualmente da menina, mas ele se negava a fazer o exame de DNA. “Nesta semana, a confirmou que o filho era do seu padrasto e que sofria abusos sexuais dele desde os 12 anos”, concluiu o delegado.

