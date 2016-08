Policial é operado depois de ter engolido 40 navalhas e revela que foi obrigado por “poderes espirituais” a cometer o ato

Um policial indiano, que teve de ser operado depois de ter engolido 40 navalhas em dois meses, disse que agiu assim por “poderes espirituais” que o induziram a isso. Os médicos precisaram de cinco horas para retirar as navalhas do estômago do policial de 42 anos. “Não sei por que fiz isso, os poderes espirituais me obrigaram”, ressaltou o homem, que não teve o nome divulgado. “Começou em junho, quando engoli a primeira faca. Gostei da sensação e logo virou um costume.”

Ele acabou procurando um médico por causa das dores abdominais. Os especialistas acharam a princípio que se tratava de um tumor porque a radiografia mostrava uma massa sólida, mas depois de um exame mais completo descobriram dezenas de navalhas dobráveis.

O homem sofre de depressão e realizará testes psicológicos antes de deixar o hospital.

