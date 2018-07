Policiais da Corregedoria Interna da Polícia Civil prenderam, na madrugada dessa terça, quatro homens suspeitos de integrar um grupo paramilitar que age na zona oeste do Rio, entre eles, o policial civil Rafael Luz Souza, conhecido como Pulgão. De acordo com as investigações, o policial é apontado como chefe da milícia que atua na favela da Carobinha, em Campo Grande.

