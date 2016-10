Policial faz menina que “dirigia” carrinho de plástico passar por teste do bafômetro

Um policial notou que uma motorista dirigia de maneira estranha e decidiu abordá-la para ver se estava tudo bem e se ela guiava sob efeito de álcool. O detalhe é que a tal motorista era uma menininha que andava em um charmoso carrinho rosa de brinquedo.

De brincadeira, o policial perguntou à menininha se ela havia bebido e os pais da pequena motorista disseram que ela havia “algumas garrafas” pela manhã. Por isso, ele não teve saída senão fazer a garotinha passar pelo teste do bafômetro.

A foto da pequena “assoprando” o bafômetro ganhou as redes sociais. Claro que tudo não passou de uma grande brincadeira, mas a atitude do policial foi bastante elogiada nas redes sociais.

No mundo todo, crianças tendem a se sentir intimidadas com policiais. Brincar com elas, além de ser uma ótima maneira de quebrar o gelo, mostra que a polícia está ali para toda a comunidade, não só para os adultos.

Por sorte, a garotinha passou no teste do bafômetro e pode ser liberada sem sofrer nenhum tipo de multa ou de castigo, como ficar uma semana sem assistir Peppa na televisão.

O caso aconteceu no condado de Cheshire, na Inglaterra.

