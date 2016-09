Policial gera comoção ao cuidar de bebê após pais sofrerem overdose

A policial Michelle Burton está sendo chamada de “uma verdadeira heroína” após ser fotografada cuidando de uma criança durante uma ocorrência trágica em Birmingham, no Alabama (Estados Unidos). O bebê, uma menina que tem apenas 1 mês, precisou ficar sob os cuidados da agente após seus pais sofrerem uma overdose – que matou o pai e deixou a mãe em condição crítica.

Doação de afeto.

Na foto, publicada no Facebook pelo marido da policial, o sargento Brian Burton, Michelle aparece com apenas uma das outras três crianças afetadas pela situação: uma menina de 7 anos e dois meninos, de 3 e 2 anos. Ela contou que na delegacia é chamada de “mama” devido ao amor que tem por cuidar de crianças. Ela ainda disse que, apesar da situação, a menina dormiu calmamente. “Tirei todos os meus equipamentos, peguei a menina e apenas a segurei no colo, porque sei que os bebês gostam disso”, relembrou. “Ela dormiu e dormiu até não conseguir mais”.

Tutela do Estado.

A polícia foi chamada após os vizinhos da família ouvirem o choro das crianças e encontrarem os pais inconscientes. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem, de 30 anos, morto no chão da cozinha e a mãe, de 35, desmaiada no sofá. Ela foi levada para um hospital da região. A atitude sensível da agente foi bastante elogiada na publicação, que chegou a mais de 1,6 mil compartilhamentos na rede social. As crianças foram levadas para a delegacia da região, onde ficaram sob os cuidados de Michelle e de outros agentes durante a madrugada. Elas ficarão sob a custódia do Estado americano.

Comentários