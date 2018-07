A tentativa de roubo a um policial civil no estacionamento de uma lanchonete no Gama (DF) terminou com a morte de um assaltante, nessa quinta-feira. Imagens de uma câmera de segurança mostram que o agente sofreu a abordagem e reagiu com dois tiros. A arma do criminoso falhou. Outros dois suspeitos fugiram.

