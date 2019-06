Policial Militar é baleado e dois criminosos morrem após troca de tiros em Passo Fundo

Um policial militar foi baleado e dois criminosos morreram após troca de tiros na madrugada deste sábado (29), no distrito de Bela Vista em Passo Fundo. De acordo com o boletim de ocorrência, três homens armados estavam em fuga na RS-324, em um carro modelo Polo, depois de terem assaltado um clube de festas em Ronda Alta.

A Brigada Militar chegou a fazer o acompanhamento do veículo mas solicitou o apoio de unidades de Passo Fundo que se deslocaram sentido Pontão. No momento em que os criminosos ultrapassaram as viaturas da BM, passaram a efetuar disparos em direção aos agentes que prontamente reagiram atingindo dois dos três homens. Um policial também chegou a ser baleado na região do ombro mas passou por exames e seu estado de saúde é estável.

Os homens atingidos foram identificados como Leandro dos Santos de Souza, 26 anos, e Everton da Silva Trindade, 39 anos, moradores de Passo Fundo. Após terem sido atingidos os indivíduos chegaram a ser socorridos pela própria Brigada Militar e conduzidos ao Hospital São Vicente de Paulo onde entraram em óbito. Um terceiro indivíduo, identificado como Matheus Fagundes Dias, conseguiu fugir.

No veículo conduzido pelos criminosos foram encontrados diversos produtos que haviam sido roubados do clube em Ronda Alta.

