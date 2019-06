Policial militar é baleado em barreira na entrada de Nova Hartz

Uma barreira policial feita para recuperar um veículo roubado acabou em tiros no Vale do Sinos. Um soldado da Brigada Militar foi atingido e realiza uma cirurgia de emergência, na noite desta segunda-feira (24).

Após ser acionada em função do roubo de um carro, uma equipe da BM realizava uma barreira na RS-239, em frente ao pórtico de entrada da cidade de Nova Hartz. O objetivo era recuperar Renault/Duster, de cor prata roubada na cidade de Sapiranga minutos antes. porém, quando os policiais viram o automóvel e deram a ordem de parada, foram feitos disparos de arma de fogo contra a guarnição;

Um dos tiros atingiu um policial militar, de 35 anos, no abdômen, na região inguinal. Conforme a BM, o projétil atingiu a região do ilíaco, abaixo do colete, no lado direito. Ele foi encaminhado para o Hospital de Sapiranga, onde passou por exames e um procedimento cirúrgico.

Os acusados ainda invadiram o pátio de uma empresa com o veículo, fugindo pelos fundos do local. Após cerco policial, ambos, de 23 e 32 anos, foram presos.