Policial militar é morto a tiros em um mercado em São Leopoldo

Um policial militar foi morto a tiros, na noite de sábado (03), em um mercado no bairro Duque de Caxias, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Segundo informações da Polícia Civil, Rodrigo Viegas, 33 anos, estava à paisana quando foi alvejado por dois criminosos que desceram de um carro.

Outros dois bandidos teriam ficado dentro do veículo. Os assassinos fugiram sem roubar nada. Viegas, natural de Pelotas, na Região Sul do Estado, chegou a ser levado ao Hospital Centenário, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia investiga o crime, que pode tratar-se de execução ou tentativa de assalto. Ninguém foi preso.