Policial militar é preso após estuprar mulher em um trem de São Paulo

Uma jovem de 23 anos sofreu abuso sexual dentro de um trem em São Paulo. O criminoso, um policial militar, foi preso em flagrante. A vítima sentiu um homem se esfregando e tentou sair, mas não conseguiu devido a lotação do trem. Quando a jovem se virou, viu o homem com a calça aberta. Outros passageiros também viram a ação do homem e o agrediram.

Eduardo Ferreira Gomes, 37 anos, foi imobilizado e levado para a delegacia, onde foi constatado que ele era um policial militar. O homem chegou a culpar a vítima dizendo que ela o teria provocado. O policial foi levado para um presídio. Ele deve passar por audiência de custódia na qual a Justiça decidirá se ele continua preso ou será solto.

