Policial militar mata a mulher e depois se suicida em Glorinha

Um policial militar de 29 anos matou sua mulher, de 24 anos, e depois cometeu o suicídio, na noite de segunda-feira (05), no Centro de Glorinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Vizinhos do casal afirmaram ter ouvido uma discussão, por volta das 20h, e depois tiros.

A mulher foi alvejada na cabeça e morreu no local. O homem chegou a ser levado para o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, mas não resistiu. Os dois filhos das vítimas estavam na residência no momento do crime, mas não ficaram feridos.

