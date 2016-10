Policial militar morto em tiroteio com assaltantes de banco será sepultado em Alegrete

O sargento João Marcelo Borges Desidério, de 43 anos, será velado nas capelas da Funerária Santa Clara, na rua General Sampaio, em Alegrete. A previsão é de que o corpo chegue na cidade por volta das 23h. O sepultamento foi marcado para as 10h30min deste domingo (30), no Cemitério Municipal de Alegrete.

A BM (Brigada Militar) mantém as buscas aos criminosos que explodiram caixas eletrônicos de uma agência do Banrisul no município de Erval Grande, no Norte do Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado (29). Os bandidos foram surpreendidos pelo sargento e um colega que faziam ronda na localidade. Cerca de dez homens trocaram tiros com os agentes. Desidério terminou sendo atingido. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. O brigadiano deixa esposa e três filhos.

