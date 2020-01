Rio Grande do Sul Policial militar salva bebê que havia se engasgado durante amamentação em Santa Rosa

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

O soldado Luciano socorreu o pequeno Joaquim Foto: BM/Divulgação O soldado Luciano socorreu o pequeno Joaquim. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um policial militar patrulhava as ruas da cidade de Santa Rosa, no Noroeste do Estado, quando se deparou com três mulheres desesperadas. Uma delas, Scheila Ferreira, pedia ajuda para salvar seu filho Joaquim. O bebê, de apenas 2 meses, havia se afogado enquanto era amamentado pela sua mãe.

O bebê ficou desacordado nos braços da mulher. Imediatamente, o soldado parou a viatura e prestou os primeiros socorros à criança. Após o primeiro atendimento, o bebê voltou a respirar. O brigadiano conduziu a criança e a mãe à Unidade de Pronto Atendimento da região, onde o menino foi medicado, examinado e liberado.

Depois do susto, o soldado foi até a casa da família para verificar se Joaquim estava se recuperando e recebeu o agradecimento da família.

