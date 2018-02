Policial militar tem mão reconstruída após acidente com granada

Um acidente envolvendo um policial militar teve pronto atendimento da equipe multidisciplinar integrada por capitães médicos do HBM/PA (Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre). O paciente, que sofreu o acidente em serviço ao manipular uma granada, passou por uma cirurgia reconstrutiva de urgência feita na instituição da BM. O fato ocorreu no final de janeiro no Litoral Norte, mas foi divulgado neste domingo (18).

Após o acidente, o militar foi imediatamente transportado de helicóptero do município de Capão da Canoa e levado, por via terrestre, para o bloco cirúrgico do HBM/PA, onde foi submetido à operação por uma equipe multidisciplinar.

A cirurgia reconstrutiva em caráter de urgência foi feita de forma conjunta pelo cirurgião vascular capitão Alexandre Horn; cirurgião plástico capitão Marcelo Fauri; pelos traumatologistas capitão Eduardo Zanette e Jairo André de Oliveira Alves; o hematologista capitão Luis Carlos Contin; e pelo anestesiologista Richard Demjanczuk Pereira.

A equipe utilizou equipamentos de última geração adquiridos pelo HBM como um microscópio cirúrgico, ecografia para bloqueio de nervos e bandeja com materiais especiais para cirurgia microvascular. A cirurgia durou mais de cinco horas.

O diretor-geral do HBM/PA, tenente-coronel Igor Wolwacz, salientou que essa ação só foi possível devido ao quadro qualificado de oficiais médicos da Brigada Militar que estão à disposição e de prontidão para atenderem os policiais militares nas mais variadas situações de saúde. “O sucesso e a qualidade do atendimento se deve, também, aos equipamentos adquiridos pelo HBM/PA nos últimos anos”, destacou o tenente-coronel Wolwacz.

O atual comando da corporação tem no sistema de saúde um dos eixos prioritários da sua gestão propondo inovações e melhorias no atendimento de brigadianos, brigadianas e demais usuários do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. As melhorias operadas no hospital fazem parte de um projeto de reestruturação, modernização e humanização do atendimento médico.

