Policial que foi flagrado agredindo homem em estação de trem pede demissão

Um policial americano que foi flagrado usando um cassetete para agredir um homem em uma estação de trem pediu demissão após a divulgação do vídeo do ataque. O caso causou revolta na população de Houston, no Texas (EUA), que condenou os excessos do agente, identificado como Jairus Warren.

A vítima estava sentada sobre um banco da estação, quando foi abordada por dois policiais, entre eles Warren. Ele saca o cassetete e dá ao menos 12 golpes no homem, que tenta se defender, não consegue e cai no chão. Mesmo ferido, Darrell Giles foi autuado por resistir à prisão, mas a acusação foi retirada no mesmo dia.

Em uma carta endereçada aos seus superiores, Warren agradeceu pelo tempo em que esteve empregado, mas não explicou o motivo do pedido de demissão.

