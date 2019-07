Policial reage e mata homem em Santiago

Neste domingo (7), um homem morreu durante um desentendimento com um policial militar em frente a um bar em Santiago, na Região Central do Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar (BM), o policial levou facadas e se defendeu atirando.

Segundo a BM, a discussão começou dentro do bar. Os dois saíram, pararam os carros e foram conversar. Neste momento, o homem, identificado como Jean Viana, de 29 anos, teria recebido uma faca de um adolescente que estava dentro de um carro, e começou a atingir o PM, que sacou uma arma e revidou com tiros.

Jean chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Policiais civis e militares fizeram buscas na região, onde encontraram a faca usada na agressão. Dois adolescentes que estavam no carro do homem foram levados para prestar esclarecimentos.

O policial, que atua em Porto Alegre, ficou ferido no abdômen e nas costas. Ele passou por cirurgia no Hospital de Santiago e passa bem.

Deixe seu comentário: