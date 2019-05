Policial suspeito de obstruir investigação do caso Marielle é preso

O sargento da Polícia Militar Rodrigo Jorge Ferreira, conhecido como Ferreirinha, se entregou nesta sexta-feira (31). Ele foi apontado pela Polícia Federal como o responsável por atrapalhar a investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A prisão aconteceu durante a Operação Entourage, realizado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH).

Além do sargento, mais sete pessoas suspeitas de integrar a milícia que teria executado Marielle e Anderson foram presas. O grupo seria comandado por Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica.

A operação é resultado de investigações que começaram com a apuração dos assassinatos da vereadora e do motorista, em março do ano passado. Na época, Curicica, que está preso desde 2017, era um dos suspeitos do duplo homicídio e foi apontado como responsável por vários crimes na zona oeste.

A quadrilha é acusada de cometer outros crimes com “extrema violência”, incluindo execução de testemunhas e tentativas de homicídio de autoridades responsáveis pelas investigações.

