A segurança dos foliões durante o carnaval de Uruguaiana, que iniciou na última quinta-feira (1º), foi reforçada pelo governo do Estado com a presença de uma Plataforma de Observação Elevada e um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. As estruturas devem permanecer no município até o encerramento do evento, neste domingo (5).

Deixe seu comentário: