O mel produzido pelas abelhas consegue adoçar o PIB agrícola brasileiro. Isso porque, dos 141 tipos de culturas agrícolas do País, 85 dependem de polinização por animais, principalmente abelhas. E um estudo da Universidade de São Paulo estimou que esse serviço prestado de graça gera uma economia de US$ 12 bilhões por ano à agricultura no Brasil.

