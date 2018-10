Políticas para habitação social em debate no Seminário Olhares Sobre a Cidade, nesta terça-feira (30), em Porto Alegre

Nesta terça-feira (30/10), arquitetos e urbanistas estarão reunidos no Seminário Olhares Sobre a Cidade, em Porto Alegre (RS), para discutir a criação e manutenção das políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e habitação social, e os avanços relacionados à preservação do patrimônio histórico. Promovido pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs), o evento ocorre no Memorial Luiz Carlos Prestes, a partir das 8h, com programação de palestras e mesas de debates durante o dia todo. Interessados devem confirmar presença pelo telefone (51) 3224-6066 ou pelo e-mail: saergs@saergs.org.br.

Entre os nomes de destaque da segunda edição do Seminário Olhares Sobre a Cidade está a militante Evaniza Rodrigues, representante da União Nacional por Moradia Popular (UNMP). Também participam dos debates a vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), Eleonora Mascia, o coordenador Regional para a região Sudeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Patryck Carvalho, entre outros palestrantes.

Programação completa

Manhã:

08h30 às 09h – Credenciamento

09h00 as 9h15 – Abertura

09h15 às 10h – Mesa 1 -“Patrimônio histórico e memória da cidade”

Palestrantes: Cicero Antonio e debatedor Eduardo Hahn

10h às 10h15 – Debate

10h15 às 11h – Mesa 2 – Os reflexos nas cidades da Lei 13465/2017 – Regulação fundiária urbana e rural

Palestrantes: Patryck Carvalho e debatedor André Huyer

11h às 11h15 – Debate

11h15 às 12h – Mesa 3 – Planejamento da cidade – uso social do espaço urbano

Palestrante: Leonardo Brawl – Coletivo Translab.urb e debatedora Jéssica De Carli

12h15 às 14h – Almoço

Tarde:

14h às 15h– Mesa 4 – Evolução da Habitação Social no Brasil – Cenário atual e recursos

Palestrante: Eleonora Mascia e debatedora Maria Teresa Peres de Souza

15h às 15h15- Debate

15h15 às 15h30 – Intervalo/café

15h30 às 16h30 – Mesa 5 – Utilização de imóveis urbanos ociosos para habitação de interesse social- recuperação de áreas urbanas centrais

Palestrante – Evaniza Rodrigues e debatedora Karla Moroso

16h30 às 16h45 – Debates

16h45 às 17h45 – Conclusões e encaminhamentos finais

17h45 – Encerramento

Deixe seu comentário: