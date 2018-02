Após ser retirado do leito do Arroio Dilúvio em outubro do ano passado, Branquinho, um pônei cego, se recupera bem e até já virou mascote no abrigo da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em Porto Alegre. Segundo a EPTC, ele já recuperou cerca de 30 quilos, depois de tratada uma profunda infecção nos olhos, além de enfrentada a subnutrição.

