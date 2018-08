Mais de 30 pessoas morreram após o desabamento de uma ponte na Itália

As equipes de resgate trabalham no local em buscas de vítimas. O diretor da central de emergência 118 Gênova, Francesco Bermano, afirmou que várias pessoas estão sob os escombros da ponte e que feridos já foram levados para um hospital da região. Cerca de 200 agentes estão envolvidos nas operações de resgate.

Cem metros de altura

A estrutura, que atravessa a cidade portuária de Gênova, tem cerca cem metros de altura. Ela passa por uma área densamente habitada. A maior parte do viaduto caiu no leito do córrego Polcevera, mas trechos enormes caíram nas casas, nos galpões e nas ruas embaixo da ponte.

O acidente ocorreu por volta das 11h15min (no horário local) após uma forte chuva atingir a região. O colapso da ponte pode estar relacionado a um problema estrutural. Uma testemunha descreveu uma cena “apocalíptica” ao canal Sky Italia, afirmando que nove ou dez veículos estavam em cima da ponte quando ela desabou.

A ponte foi construída nos anos 1960, e o governo tinha iniciado uma reforma na estrutura em 2016. Ela tem 1.182 metros de comprimento e 45 de altura. O ministro dos Transportes da Itália, Danilo Toninelli, afirmou que o colapso da ponte é “uma terrível tragédia”. As imagens impressionantes divulgadas pela imprensa italiana e as redes sociais mostram os escombros da construção, que se estenderam por cerca de cem metros.

De acordo com o jornal La Stampa, o colapso da estrutura atingiu o estacionamento da Ansaldo Energia, uma das principais fábricas de produção de energia da Itália. Aparentemente, o local estava vazio no momento do acidente.