Ponte interligando Novo Hamburgo e Campo Bom deverá ser concluída ainda em 2019

O governo do estado divulgou, nesta quarta-feira (17), que as cidades de Novo Hamburgo e Campo Bom terão uma importante ligação asfáltica concluída, ainda em 2019. A ponte sobre o arroio Pampa, na avenida dos Municípios, está com a estrutura praticamente finalizada. A obra é executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Atualmente estão sendo construídos os aterros de acesso à ponte. Praticamente metade desse serviço está finalizado. As equipes também trabalham na instalação da estrutura de encontro com a pista de rolamento, em Campo Bom. Posteriormente, será complementada a execução do aterro.

“Certamente o término dessa obra, um compromisso do departamento, deve trazer inúmeros benefícios, especialmente em relação a agilidade de deslocamento entre os municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre” é o que afirma o diretor-geral do Daer, Sívori Sarti.

A conclusão da estrutura sobre o arroio Pampa está entre as prioridades do Plano de Obras 2019, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite. Será investido R$ 1,2 milhão, proveniente do Tesouro do Estado, na ponte, que terá 44 metros de comprimento por 12,6 metros de largura.

