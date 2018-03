Ponte para o futuro: a chapa Temer e Meirelles

O governo ainda tem duas semanas para liquidar a reforma ministerial, cumprindo o prazo da lei eleitoral para aqueles que desejam disputar as eleições deste ano. Interlocutor próximo ao presidente Michel Temer garante, em Brasília, que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sairá mesmo do cargo para ser candidato a presidente. O ministro se encontrou com Temer duas vezes no fim de semana e estaria decidido a sair. O fato novo: embora a pretensão de Meirelles seja sair para disputar a Presidência, ele poderá ser o vice de Temer. Meirelles esteve ontem em Porto Alegre, mas manteve mistério sobre a candidatura.

Ovos no caminho de Lula podem atingir o STF

Alguns ministros do STF que temiam que uma eventual prisão de Lula “incendiasse o País” devem agora estar preocupados com outro cenário: o de que, ajoelhando-se ao ex-presidente, o STF acabe atraindo para si a impopularidade de Lula, simbolizada pelas chuvas de ovos que recebeu em diversos municípios de Santa Catarina. Falta muito pouco para que esse cenário se concretize.

Técnicos dos bancos estatais

Andou bem o presidente da República, Michel Temer, ao determinar que o Banco Central deverá aprovar as nomeações de dirigentes dos bancos públicos federais, que serão indicados, a partir de agora, com base em critérios técnicos. A regra prevista na Lei das Estatais vai incluir agora integrantes dos conselhos administrativos e executivos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia.

Modelo deu certo no RS

O critério técnico para a nomeação de dirigentes foi exitoso no Banrisul, o banco controlado pelo governo gaúcho. O governador José Ivo Sartori rompeu uma tradição de lotear as diretorias do banco entre partidos aliados e nomeou técnicos de carreira. Os resultados têm sido expressivos, através dos últimos balanços do banco.

PRB indeciso

O PRB, que atualmente integra o governo do MDB, poderá manter esse apoio, caso o governador José Ivo Sartori concorra à reeleição e prossiga no seu projeto de modernização do Estado, explica o presidente estadual dos republicanos, deputado Carlos Gomes. No entanto, ele revela que, procurado pelo PSDB e o PDT, abriu diálogo com esses partidos, que lançarão, respectivamente, Eduardo Leite e Jairo Jorge.

Lula quase na cadeia

Aconteceu o previsto: o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 3 votos a 0, rejeitou nesta segunda-feira, 26, o embargo de declaração do ex-presidente Lula contra o acórdão que o condenou a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. Com a decisão unânime da Corte de apelação da Operação Lava-Jato, o petista poderia ser preso. Lula, no entanto, tem sua liberdade garantida pelo menos até 4 de abril, quando o Supremo Tribunal Federal vai analisar um inédito habeas corpus preventivo que lhe foi concedido.

