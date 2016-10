Ponte sobre arroio em Cachoeira do Sul está interditada

A ponte sobre o arroio Capané, no quilômetro 2,3 da ERS-705, está totalmente interditada, de acordo com informações do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), por meio da 10ª Superintendência Regional de Cachoeira do Sul. O trecho entre o entroncamento da BRS-153 para Cachoeira do Sul, na BR-290, em Geribá, está bloqueado desde a última quinta-feira (20).

A estrutura de concreto junto a um dos encontros da ponte cedeu em decorrência das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Os usuários devem acessar desvio no local. O Daer deve decretar situação de emergência para dar mais rapidez ao processo de recuperação da ponte. O trecho ainda não tem previsão de liberação.

