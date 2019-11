Rio Grande do Sul Ponto de professores grevistas vai ser cortado a partir de segunda-feira, diz governo estadual

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Em greve, os professores se reúnem para Assembleia Geral na terça-feira. Foto: Divulgação/Cpers Em greve, os professores se reúnem para Assembleia Geral na terça-feira. (Foto: Divulgação/Cpers) Foto: Divulgação/Cpers

O governador Eduardo Leite disse, nesta sexta-feira (22) que, a partir de segunda-feira (25), aqueles que permanecerem ou entrarem em greve terão seus pontos cortados. Segundo o governo estadual, o executivo esteve aberto ao diálogo, ouviu sindicatos que representam categorias do funcionalismo e vai compensar dias não trabalhados por servidores que fizeram greve nesta semana, cortando o ponto a partir de então.

O governo informou, ainda, que vai adotar as medidas estipuladas no tema 531, do STF (Supremo Tribunal Federal), para os servidores que não compareçam ao trabalho: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre”, sem possibilidade de compensação posterior.

Em entrevista à imprensa nesta sexta, Leite justificou a medida tomada pelo governo: “O Estado admite fazer negociação de compensação dos dias parados ao longo desta semana, mas, a partir de segunda-feira, vamos descontar e não vamos fazer negociação, porque a educação e outros serviços públicos fazem e farão falta para a população gaúcha, por isso, precisam ser prestados”, afirmou.

“O governo está aberto ao diálogo. Dialogou o tempo todo durante a construção dos projetos da reforma estrutural (que moderniza a legislação das carreiras dos servidores e aplica as novas regras previdenciárias) e continua dialogando. Mas não dá para aceitar que esta greve ocorra sem justificativa”, complementou Leite.

Professores contestam

De acordo com o Cpers-Sindicato, que representa os professores, a ameaça de cortar o ponto a partir da próxima segunda-feira é inócua, pois carece de respaldo legal. Segundo o sindicato, a definição do STF que autoriza o corte de ponto, conforme a Lei Geral da Greve (7.783/89), não se estende aos casos em que houver atraso salarial.

“Tanto é assim, que o TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) nunca falhou em aplicar o entendimento do STF (mandados de injução 670 e 672) e sempre concedeu liminar proibindo a medida pleiteada pelo Executivo”, diz o Cpers.

Os professores lembram que o parcelamento é de “amplo conhecimento público”. “Eduardo Leite pagará a folha de outubro em dezembro – um recorde. Não tem data para quitar os próximos meses e tampouco pagará o 13º em dia, condenando a categoria a novos empréstimos. São 47 meses de salários parcelados e atrasados, à revelia da Lei e da moralidade”, diz o Cpers.

A categoria também contesta a negociação, afirmando que nenhuma reivindicação foi respondida, e que apenas houve a comunicação sobre direitos cortados.

A próxima Assembleia Geral da categoria está marcada para a terça-feira (26), às 13h30, na Praça da Matriz. O Cpers informa que o dia também será de ato unificado da FSP (Frente de Servidores Públicos), às 16h no mesmo local.

Conforme o comando de greve, são 768 escolas totalmente paralisadas e 746 afetadas por adesão parcial, totalizando 1514 escolas.

