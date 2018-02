Uma poodle nos trilhos provocou o atraso de três linhas do metrô de Nova York (EUA) na última sexta-feira (16). O departamento de polícia disse que as linhas A, C e F tiveram atrasos porque a poodle Dakota fugiu de um parque canino próximo e estava andando sobre os trilhos. A poodle foi salva, com ferimentos leves, e as viagens foram retomadas.