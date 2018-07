Pop Center promove curso gratuito de empreendedorismo

Uma parceria entre o Pop Center, a Junior Achievement e a Aliança Empreendedora resultou na criação de um curso gratuito para microempreendedores que já tenham um negócio em andamento.

De acordo com Elaine Deboni, diretora institucional do Pop Center, o programa foi desenvolvido para que, juntos, os empreendedores consigam identificar os problemas comuns que cada um enfrenta e, com o auxílio de um assessor especialista, achem a solução para eles.

Denominado Vai ou Racha, o programa tem uma carga horária de 21h, dividida em sete encontros, que ocorrerão nos dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de julho e 2 de agosto, das 19h às 22h, nas dependências do centro popular de compras. O curso é destinado aos lojistas do Pop Center e também aos que não atuam no local.

As inscrições, limitadas a 25 participantes por turma, podem ser feitas pelo telefone (51) 9 8482.2212 ou e-mail Tamires.acordeiro@jars.org.br até o dia 19 de julho.

