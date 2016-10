PopStop Picolés Especiais inicia vendas em pequenas quantidades

A partir desta semana, a PopStop Picolés Especiais lança seu novo modelo de vendas. A marca que até o momento trabalhava apenas com eventos, personalizando embalagens e palitos e até mesmo criando sabores especiais para empresas e eventos, agora disponibiliza vendas em menores quantidades e com retirada in loco. A novidade se deve aos pedidos dos consumidores que queriam poder adquirir os produtos para degustar em casa ou em encontros menores. Para Rhaíssa Mattiello, proprietária da marca, a novidade irá agradar ao público. “Foram tantos pedidos de clientes e consumidores que resolvemos abrir as vendas para menores quantidades. Agora as pessoas vão poder se deliciar com os sabores diferenciados da PopStop no conforto do lar, com familiares e amigos”, explica.

O modelo de vendas funcionará da seguinte maneira: a cada semana ão três sabores diferentes que poderão ser encomendados. Basta ligar nos telefones (51) 3109-3132 e (51) 9709-3132 e pedir a quantidade e os sabores desejados, que serão divulgados na fanpage da marca: https://www.facebook.com/picolespopstop/?fref=ts. A retirada dos produtos deve ser feita no local onde fica o escritório da marca, no bairro Cristo Redentor, Zona Norte da Capital, das 9h às 18h, de a -feira. Neste modelo de vendas in loco, não será possível a personalização de embalagens e palitos. As compras serão feitas sob encomenda e sem pedido mínimo.

A semana de estreia da novidade irá contar com 4 sabores disponíveis: Pin-Up (iogurte grego com geleia de romã), Topete (abacaxi com capim cidró), Bad Boy (banana com doce de leite) e Marilyn Monroe (frutas vermelhas com chocolate amargo). É só escolher o seu PopStop e se deliciar!

