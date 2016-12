População cansada de tantos sequestros, se revolta e acaba sequestrando a mãe do chefe da quadrilha

Um dos mais inusitados capítulos da guerra do tráfico no México foi escrito na cidade de San Miguel Totolapan. Moradores cansados da onda de sequestros na região se uniram e sequestraram a mãe do chefe da quadrilha que comanda esses crimes.

A cidade vem sendo controlada por Raybel Jacobo de Almonte, mais conhecido como El Tequilero. O poder é tanto que o criminoso já foi visto bebendo tequila até com o prefeito local. Recentemente, homens de El Tequilero sequestraram vários moradores, a fim de pedir resgate ou para se vingar do grupo rival que tenta dominar a região.

A resposta veio rápida de um grupo de moradores. Eles se armaram e se denominaram de força de autodefesa. Um dos atos foi levar para o cativeiro a mãe de El Tequilero. Outros suspeitos de integrarem a quadrilha de El Tequilero também foram levados pela milícia, mas acabaram sendo entregues à polícia.

“Exigimos a libertação imediata das vítimas de sequestro”, disse o grupo em nota. (AG)

