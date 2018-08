A população da Índia ultrapassará em 25% a da China, atualmente o país mais populoso do mundo, no ano de 2050, segundo um estudo divulgado pelo Population Reference Bureau. De acordo com os dados, a população indiana, que atualmente é de 1,37 bilhão, será 8% maior que a chinesa (1,39 bilhão) até meados de 2030. Já em 2050, assumirá a liderança atingindo 25% a mais.

