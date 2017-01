Por alta demanda, Azul amplia oferta de assentos entre Porto Alegre e Montevidéu com Embraer 195

Pensando na alta demanda de Clientes, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras operará voos entre Porto Alegre e Montevidéu com o Embraer 195, de 118 e com TV SKY ao vivo (disponível em território brasileiro), entre 4 de fevereiro e 27 de abril. A aeronave substituirá o ATR 72, de 70 assentos, que atualmente opera nesta rota, nos voos às terças, quartas, quintas-feiras e aos sábados – nos demais dias, a oferta segue sem alterações.

Clientes de todo o Brasil podem chegar a Montevidéu com a Azul. Além da forte operação da companhia em Porto Alegre, onde é líder, a companhia conta com ligações diretas para a capital gaúcha a partir de São Paulo (Viracopos). A cidade paulista é o principal centro de distribuição de voos da empresa, com cerca de 150 voos diários que chegam de mais de 50 destinos nacionais e internacionais.

