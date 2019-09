Por ataques na Arábia Saudita, Trump determina novas sanções ao Irã

O presidente norte-americano Donald Trump determinou novas sanções contra o Irã, nesta quarta-feira (18), como resposta aos ataques ao maior centro de refinamento de petróleo do mundo e a um campo de petróleo na Arábia Saudita. Trump, no entanto, não especificou exatamente quais serão as novas punições.

O ataque na Arábia Saudita aconteceu no último sábado (14), e fez com que o preço do combustível disparasse no mercado internacional. Ainda não há certeza da autoria, mas há evidências que mostram que o Irã foi o responsável. Os sauditas informaram que as armas usadas, assim como a base de onde partiram os ataques, eram iranianas. Os houthis, grupo rebelde que tenta chegar ao poder no Iêmen com apoio do Irã, chegaram a assumir a autoria da ação, mas tanto os Estados Unidos quando a Arábia Saudita descartaram essa hipótese e apontaram as suspeitas ao país iraniano.

No Twitter, Donald Trump informou sobre as sanções: “Acabei de ordenar ao secretário do Tesouro que aumente substancialmente as sanções contra o Estado iraniano!” (traduzido do inglês).

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

