Por contrato, decisão sobre cirurgia de Neymar é do Paris Saint-Germain

Fim do mistério. O Paris Saint-Germain informou na tarde desta quarta-feira (28 de fevereiro) que Neymar fará uma cirurgia no tornozelo após a grave lesão sofrida na vitória por 3 a 0 diante do Olympique de Marselha.

Quem realizará a operação é o Doutor Sailland, especialista francês que operou Ronaldo Fenômeno, acompanhado de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira. A cirurgia será realizada no Brasil no final desta semana.

Neymar vai desfalcar a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Rússia e Alemanha, que serão disputados nos dias 23 e 27 de março, em Moscou e Berlim, respectivamente.

A comissão técnica da Seleção adiou o anúncio dos convocados para os amistosos contra Rússia e Alemanha, em razão do excessivo número de lesões. Além do craque, estão machucados neste momento o zagueiro Marquinhos, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Fernandinho. Os três têm chances maiores de estarem na lista que será anunciada no próximo dia 12.

Confira o comunicado oficial do PSG:

“Ao final do protocolo previsto inicialmente de três dias de repouso, uma decisão foi tomada pelo jogador e as comissões médicas do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira

Ao final desta avaliação, e em acordo feito com o jogador, foi tomada a decisão de favorecer a opção cirúrgica.

Neymar Jr. será operado no final de semana no Brasil pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que será acompanhado no local pelo Professor Saillant (Paris Saint-Germain).”

Neymar pai

Neymar pai quebrou o silêncio e falou oficialmente sobre a situação do filho. Irritado com a postura de alguns veículos de imprensa, por terem publicado que o estafe do jogador decidiu por uma operação. Em um momento, no entanto, ressaltou que o caso era cirúrgico.

“Ela [fissura] é aparente, conseguimos detectar. Para o caso do Neymar já é o procedimento cirúrgico, que a recuperação é mais rápida. Faltou só o doutor [Bruno Massa, médico que estava sendo consultado pela ESPN Brasil no ar] explicar que todo mundo pergunta como ele pode ocasionar essa fissura, se for estresse. Qualquer ortopedista sabe que o tendão é inserido na fíbula, no osso fibular. Quando acontece uma torção forte, esse tendão puxa e tem essa fissura. Com tempo, vai se consolidar, mas a gente não pode esperar. Estamos esperando o PSG resolver a forma, onde… Não é uma decisão do Neymar, que deixe claro”, disse.

Zidane

Em entrevista coletiva, Zinédine Zidane , lamentou o ocorrido com o atacante do PSG.”Eu não gosto

quando os jogadores se lesionam. Lamento a lesão de Neymar e espero que ele possa estar em campo. Nunca vou desejar que um jogador rival Öque de fora de um jogo por lesão”, afirmou o treinador do Real, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1.

“A lesão dele não influenciará. Se ele não puder jogar, entrará outro. Nunca desejei ver jogadores lesionados. Estava assistindo a partida no momento da contusão e não gostei nada do que vi”, completou Zidane.

Azar no jogo...

Afastado dos campos desde domingo (25), por causa de uma lesão no jogo entre PSG e Olympique de Marselha, Neymar se recupera e, segundo foi noticiado, deve retomar suas atividades somente daqui a um mês. Segundo informações do PSG, além da entorse no tornozelo direito, o clube confirmou a fissura no quinto metatarso do mesmo pé em comunicado divulgado nas redes sociais.

E a namorada do craque, Bruna Marquezine, usou as redes para mostrar sua paixão. “Te amo e tô com muita saudade, @neymarjr”, escreveu ela numa foto onde os dois estão juntos, sentados, vendo um golfinho.

