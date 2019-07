Pôr do Sol e show nacional reúnem torcedores para a final da Copa América em Porto Alegre

O Brasil está na final da Copa América e, mesmo com a partida sendo no Maracanã, Porto Alegre não ficará de fora da festa. A Arena n° 1 trará a vibração para o Anfiteatro Pôr do Sol e reunirá torcedores para assistir o jogo entre Brasil e Peru neste domingo (7). A abertura dos portões será às 14h e o evento é gratuito.

Além do telão com exibição do jogo às 17h, os participantes irão acompanhar os shows de Banda Eva, Virozuera e MC Jean Paul.

Trânsito

A avenida Edvaldo Pereira Paiva tem bloqueio para área de lazer, como em todos os domingos. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estão monitorando a região do Anfiteatro Pôr do Sol desde o início desta manhã.

Serviço

Local: Anfiteatro Pôr do Sol (av. Edvaldo Pereira Paiva, s/n)

Horário: das 14h até 22h

Atrações:

Virozuera, MC Jean Paul e Banda Eva

Transmissão em telão de Brasil x Peru, às 17h

Deixe seu comentário: