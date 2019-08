Por falta de dinheiro, universidade suspende cartão de estudante

A falta de dinheiro vem afetando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que informou, nesta quinta-feira (22), que não emitirá mais a carteirinha do aluno, por falta de material para a produção do documento. O cartão dá acesso a diversos serviços dentro da universidade, como o restaurante universitário e o empréstimo em bibliotecas, além do acesso aos prédios.

Para acessarem estes serviços, os alunos que estão ingressando na universidade deverão usar o comprovante de matrícula. A medida também vale para os que precisarem de uma segunda via do cartão. Não há prazo para normalizar a emissão.

A crise nas finanças da UFRGS se dão em decorrência do contingenciamento imposto pelo Ministério da Educação (MEC) nos últimos meses.

Deixe seu comentário: