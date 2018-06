Por falta de vaga, os familiares dos jogadores da Seleção Brasileira trocaram de hotel

Um problema na hospedagem dos familiares de alguns jogadores da Seleção Brasileira em Sochi fez com que fossem obrigados a deixar o hotel onde estavam instalados desde a chegada da Seleção na Rússia. Por falta de vagas, tiveram de deixar seus quartos rumo a outros hotéis na cidade.

A questão veio à tona na manhã de domingo, logo depois do fim do período de folga dos jogadores, que mantêm inclusive a rotina de virem para o hotel para visitar pais, esposas, filhos e amigos. Eles retornaram para a concentração às 10h e tinham treino marcado para as 17h.

As famílias do técnico Tite e de seu filho, Matheus Bacchi, não tiveram problemas e seguiram hospedados no hotel. Já os familiares de Philippe Coutinho, por exemplo, tiveram de partir em dois táxis rumo à nova hospedagem. As famílias de Douglas Costa e Willian também tiveram de fazer as malas e o check out no hotel onde estavam. Em suas suas redes sociais, a mulher de Douglas Costa, Louise Ramos, publicou vídeos para externar o problema com o hotel. A jovem explicou que vai retornar daqui a quatro dias ao mesmo lugar.

“Vamos ter que trocar de hotel, fizemos todas as malas, carrinho, cachorro… nossa. A gente vai ficar quatro dias em outro hotel, porque não tinha vaga nesse. Mas daqui quatro dias a gente volta, fazer o quê. Acabaram de chegar dois ônibus de excursão, por isso não tem vaga para gente. Deve algum time jogar aqui hoje e não sei qual”, disse a jovem no Instagram.

A comitiva de “parças” de Neymar, que inclui o cabeleireiro do atacante, também foi obrigada a trocar de hotel em Sochi.

Preso

A Interpol entrou em campo no jogo da Seleção contra a Costa Rica na última sexta-feira, em São Petersburgo, e prendeu um fugitivo brasileiro dentro da Arena Zenit, bem na hora da partida. A informação foi confirmada pelo Consulado do Brasil na cidade. Rodrigo Denardi Vicentini, de 31 anos, é acusado de uma série de roubos a agências dos Correios no Espírito Santo. Ele era considerado foragido desde 2017, quando foi para Londres com um passaporte italiano. Da capital britânica, ele foi de carro até a Rússia para assistir aos jogos. Ficará preso em São Petersburgo até que o pedido de extradição para o Brasil seja autorizado. A quadrilha da qual Rodrigo é acusado de fazer parte rendia servidores e clientes dos Correios em Vila Velha (ES) e estima-se que R$ 230 mil tenham sido roubados. Em agosto de 2017, uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas, do Espírito Santo, havia prendido dois suspeitos, com mandados de busca e apreensão. Vários acusados estavam foragido, incluindo Rodrigo, agora detido na Rússia. Rodrigo pode responder pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa armada, cujas penas somadas podem chegar a 13 anos de reclusão para cada uma das ações de que é acusado.

