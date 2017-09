Por imagem internacional do setor, ABPA promoveu missão com jornalistas estrangeiros, durante o SIAVS

Em busca de fortalecer a imagem internacional dos exportadores da avicultura e da suinocultura, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), realizou uma missão com jornalistas estrangeiros durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), maior evento dos setores no país, encerrado na última quinta-feira (31), no Anhembi Parque, em São Paulo.

Participaram da ação – denominada Projeto Imagem – 43 jornalistas estrangeiros vindos de 32 países-alvo das exportações brasileiras de proteína animal, juntamente com 6 correspondentes residentes no Brasil. São eles: Reino Unido, Suíça, Holanda, Ilhas Canárias, Itália, Portugal, Espanha, Rússia, Hong Kong, Japão, China, Índia, Indonésia, Myanmar, Taiwan, Filipinas, África do Sul, Angola, Guiné Bissau, Senegal, EUA, Canadá, México, República Dominicana, Panamá, Jamaica, Colômbia, Chile, Peru, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Durante o Projeto, foram realizadas duas coletivas com o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, com o vice-presidente de mercados, Ricardo Santin, e com o vice-presidente Técnico, Rui Eduardo Saldanha Vargas. Na ocasião, os representantes do setor de proteína animal do Brasil apresentaram esclarecimentos sobre os equívocos na divulgação da “Operação Carne Fraca”, detalharam o sistema produtivo brasileiro e trataram de pontos diferenciais de competitividade, como o status sanitário, a qualidade dos produtos e o perfil sustentável da produção.

Os jornalistas também puderam participar de encontros com o presidente da Apex-Brasil, Roberto Jaguaribe, que tratou da posição brasileira frente ao comércio internacional, demonstrando a intenção do país em avançar em acordos bilaterais.

O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, também realizou uma coletiva com os jornalistas convidados pela ABPA. Na ocasião, tratou sobre os avanços implantados pelo Ministério pela melhoria das auditorias no sistema produtivo e a posição brasileira de combate e de não tolerância à corrupção.

A programação dos jornalistas contou, ainda, com um evento especialmente preparado com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Marcos da Rosa, e com o presidente Institucional da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), Sérgio Luís Bortolozzo, que abordaram a capacidade brasileira de suprir a cadeia produtiva de proteína animal com insumos de alta qualidade, ao mesmo tempo em que exporta grandes volumes para diversos mercados internacionais.

Ao final da programação no Brasil, os jornalistas participaram de uma visita técnica às instalações do abatedouro da Zanchetta Alimentos, localizado em Boituva (SP).

“Tivemos uma intensa e complexa programação, com o objetivo de ampliar ao máximo nosso contato com os jornalistas e apresentar todos os esclarecimentos em relação aos ocorridos em março deste ano. Buscamos não deixar lacunas sobre os equívocos circulados internacionalmente naquela ocasião. Reiteramos, ainda, nossa posição global pelo auxílio à segurança alimentar nos 160 mercados para os quais exportamos, fornecendo produtos dentro dos padrões de alta qualidade, com sanidade e sustentabilidade, fatores que nos fizeram conquistar a liderança mundial em aves e o quarto posto em carne suína”, detalha Francisco Turra.

