Por onde o Estado vai navegar

O que chama a atenção no orçamento Estado para 2017, entregue ontem à Assembleia Legislativa, e que totaliza 59 bilhões e 760 milhões de reais:

1) o déficit previsto será de 2 bilhões e 970 milhões de reais;

2) o valor da remuneração para servidores inativos supera o dos ativos;

3) a despesa com pessoal ficará em 70,9 por cento. No ano passado atingiu 79,6 por cento.

4) como resultado da renegociação com a União, o custo da dívida com a União representará 5,6 por cento da receita. No ano passado, foi a 12,4 por cento.

COMPARAÇÃO

Em 2007, o orçamento do Estado foi de 20 bilhões e 600 milhões de reais.

A despesa com a folha de pagamento dos servidores foi de 9 bilhões e 900 milhões de reais, representando crescimento de 6,6 por cento em relação a 2006.

O QUE FALTARÁ

A Secretaria da Fazenda do Estado terminará este ano com déficit de 3 bilhões e 100 milhões de reais. O pretendido socorro de 2 bilhões não virá de Brasília. Refere-se ao ressarcimento por investimentos em estradas federais, realizados há quase 20 anos. Se atender ao Rio Grande do Sul, o Ministério da Fazenda terá de contemplar outros Estados que também cobram. A alegação tradicional é de que não há dinheiro.

INSPIRAÇÃO ESPORTIVA

O ex-presidente Lula usou ontem a tática conhecida do futebol: a melhor defesa é o ataque. Ainda na área das imagens esportivas: o jogo de pingue-pongue começou com o Ministério Público dando o saque e Lula rebateu. A próxima raquetada cabe a quem denunciou.

VAI LONGE

Da série A que Ponto Chegamos: o orçamento federal de 2017 prevê a utilização de quase 48 por cento da arrecadação em pagamento de juros e amortizações da dívida pública.

RÁPIDAS

* A regra geral: políticos em apuros procuram escorar-se em escapismos risíveis como última alternativa para demonstrar que são inocentes.

* Comprova-se na campanha eleitoral: os novos tempos estão congelando a demagogia.

* Os projetos sobre teto dos gastos públicos e a renegociação das dívidas dos estados balançam porque surgem dissidentes na base de apoio ao governo federal.

* O sistema da nota fiscal eletrônica, criada em 2006 pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, passou a ser utilizado em 17 estados.

* A Petrobras tenta se equilibrar, reduzindo seus investimentos e vendendo 57 bilhões de dólares em ativos.

* A agenda da ex-presidente Dilma prevê para a próxima quarta-feira: participar de comício de Jandira Freghali, candidata do PC do B à Prefeitura do Rio de Janeiro.

* Apenas quatro deputados foram à tribuna, ontem, durante a sessão solene da Assembleia que homenageou a Semana Farroupilha.

* Efeito da campanha eleitoral: o Legislativo estadual entra em recesso branco. Sessão plenária só no dia 4 de outubro.

* Com a revisão dos benefícios previdenciários, que o governo federal começa a fazer, a economia irá a 6 bilhões de reais.

* A situação financeira do governo do Estado é tão difícil que já estão pedindo que apaguem a luz no fundo do túnel por medida de economia.

