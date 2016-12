Por que hÃ¡ uma nova corrida espacial pela conquista da Lua, como na Guerra Fria

Os Estados Unidos não se manifestaram como governo, mas em julho deste ano deram permissão para a empresa privada Moon Express ir à Lua. E a Nasa (a agência espacial norte-americana) convocou recentemente companhias do setor privado a enviarem sugestões de experimentos que podem ser feitos por lá.

A que se deve tanto interesse?

Para o especialista em aeromecânica Leon Vanstone, da Universidade do Texas, o principal motivo é o mesmo da Guerra Fria: poder. “Devemos lembrar que foram os russos (então União Soviética) os primeiros a enviar um homem ao espaço – eles queriam militarizar o espaço – e os Estados Unidos se apressaram então em colocar um homem na Lua”, disse Vanstone à BBC.

Essa demonstração de poder custou centenas de milhões de dólares e, segundo Vanstone, as então potências perceberam que o melhor para todos era realizar iniciativas conjuntas em que os gastos e responsabilidades são compartilhados (como acontece agora na Estação Espacial Internacional). Mas o tabuleiro do xadrez geopolítico mudou. A China está crescendo como uma potência espacial, e os Estados Unidos já não têm o mesmo status – dependem dos russos para avançar com seu programa espacial. E, conforme lembra a especialista em Direito Espacial Jill Stuart, da London School of Economics, “há muita tensão entre os Estados Unidos e a Rússia”. “Então, há sempre uma política complicada por trás”, afirmou Stuart à BBC.

Além disso, diferentemente da maioria das agências espaciais do mundo – como a Nasa (EUA), ESA (Europa) ou Roscosmos (Rússia) -, o programa espacial chinês é dirigido por militares.

Essa seria a diferença entre o governo chinês e norte-americano. “Os Estados Unidos não querem dizer que o seu programa é estatal. Na sua política capitalista, preferem dizer ‘vamos deixar nossas empresas privadas à frente do programa espacial'”, esclarece Stuart.

Para Naveen Jain, um dos fundadores da Moon Express, as possibilidades de negócios na Lua são ilimitadas. Uma licença de uso e exploração permitiria a ele dar início a atividades de mineração, oferecer pacotes turísticos ou vender pedaços de rochas lunares como pedras preciosas.

Stuart e Vanstone deixam claro, no entanto, que essas empresas não são de todo privadas, uma vez que são financiadas com dinheiro do Estado e devem operar sob a tutela da Nasa.

Por que agora? Uma outra razão para a retomada do interesse pela Lua é a tecnologia mais barata. “A primeira vez que o homem foi à Lua precisou de foguetes gigantes que custaram centenas de milhões de dólares”, conta Jain à BBC. Os avanços na tecnologia permitem que os foguetes sejam menores, mais leves, eficientes e econômicos. “Estamos usando um foguete menor impresso em 3D que custa menos de US$ 5 milhões”, acrescenta o empresário, que planeja enviar no ano que vem uma sonda avaliada em outros US$ 5 milhões para a Lua.

E o avanço tecnológico nos leva à terceira razão para essa “febre” pela Lua: recursos minerais e naturais.

O desenvolvimento de dispositivos inteligentes é possível graças aos raros recursos minerais da Terra, como tântalo ou tungstênio, supercondutores que fazem com que a tecnologia seja rápida, minimalista e econômica.

Jain não esconde que esse é o seu principal interesse no satélite. “A Lua é extremamente rica em recursos. Tudo pelo que brigamos na Terra está em abundância no espaço”, afirma o empresário. “Lutamos por terra, água e combustível, sem perceber que somos um pequeno ponto azul no espaço”, completa.

Vanstone concorda que esse é um interesse comercial e geopolítico importante. “Cada vez mais pessoas estão interessadas em metais raros, e esse é o interesse de fazer a mineração na Lua”, diz. A questão é que seria muito mais caro trazer esses minerais para a Terra do que continuar a explorar o que temos aqui.

Bases lunares?

O fato de que há muitos recursos na Lua leva a outra motivação: construir bases lunares. Com o avanço da tecnologia e a capacidade de chegar cada vez mais longe, a Lua se torna apenas um pequeno passo para a exploração do espaço.

Mas, para que isso aconteça, é preciso resolver um problema antes: combustível para viajar. Afinal, a maior parte do peso das naves lançadas ao espaço é de combustível. Assim que a meta não for mais o nosso satélite, será Marte. E, se um dia chegarmos lá, então o desafio vai além.

Para isso, a Lua poderia ser uma parada estratégica para abastecimento. E não apenas os Estados Unidos acreditam nisso. A China também está de olho em Marte e anunciou, recentemente, que em 2020 pretende visitar o Planeta Vermelho. “A Lua pode ser usada como uma base, já que é feita exatamente dos materiais que precisamos”, diz Vanstone.

Mas as empresas privadas não a veem apenas como uma base para abastecimento. “Parafraseando JFK (ex-presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy) ‘escolhemos ir à Lua não porque era fácil, mas porque era um bom negócio’, e é disso que se trata, de fazer um bom negócio”, diz o fundador da Moon Express, que vê a comercialização da Lua como um negócio “grandiosamente genial”.

Vanstone reconhece que há muito dinheiro envolvido no espaço. “E os primeiros a fazer negócio serão aqueles que ganharão mais dinheiro”, avalia.

Mas quem pode explorar a Lua?

Esse poderia ser o risco do investimento. Segundo o tratado sobre a exploração e utilização do espaço, assinado por 103 países em 1967, “o espaço, incluindo a Lua e outros corpos celestes, não deve ser objeto de apropriação nacional por reivindicação de soberania, uso, ocupação ou de qualquer outra forma”. Como os governos poderiam então planejar operações na Lua e conceder concessões a empresas privadas se, a princípio, ninguém tem o poder de fazê-lo? Embora o acordo internacional afirme que o espaço é um território neutro e ninguém pode se apropriar dos corpos celestes, há diversas interpretações. “Primeiramente, o tratado especifica que nenhuma nação deve se apropriar de qualquer corpo celeste”, diz a especialista Jill Stuart. “Mas há dúvidas se as entidades não-estatais poderiam fazer essas reivindicações.”

Em segundo lugar, o fato de que você não pode reclamar a propriedade, não significa que não possa ocupar o espaço. “É como a Antártida”, diz a especialista. “Você pode ter uma base lá, contanto que diga que o que está sob seus pés não é seu”, afirma Stuart. Na Antártida não se pode declarar soberania de nada, mas é permitido ter bases. Será assim na Lua?

Sendo assim, Estados e empresas privadas estão à procura de brechas na legislação de quase 50 anos para abocanhar uma fatia do negócio no espaço.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos explicou por escrito à BBC que a permissão dada à Moon Express está baseada no fato de que são “as atividades privadas que desbloqueiam novas investidas espaciais e permitem avançar nossa compreensão do sistema solar, o que, sob vigilância adequada, pode beneficiar todos os países no longo prazo”.

O governo dos EUA não ignora o tratado, pelo contrário, considera a responsabilidade de legislar sobre as atividades nacionais no espaço. “A base para esta jurisdição é mais nacional do que territorial. Entre os objetivos do processo de autorização para atividades privadas no espaço está assegurar o cumprimento do tratado”, afirmou.

Para Stuart, o que preocupa são outras iniciativas do governo norte-americano para promover atividades espaciais. Em novembro de 2015, os Estados Unidos aprovaram uma lei que permite aos cidadãos norte-americanos explorar comercialmente e reivindicar a posse de recursos obtidos no espaço.

“Isso me perturba um pouco”, admite Stuart. “Essa lei tem o potencial de minar o acordo internacional que já está em vigor para o espaço”, completa.

Na opinião de Sa’id Mosteshar, do Instituto de Direito e Política Espacial de Londres (Inglaterra), essa legislação não cumpre os tratados internacionais. “Parece que os Estados Unidos estão concedendo a seus cidadãos um direito que o próprio país não tem”, disse Sa’id Mosteshar. “Você não pode dar um direito nacional que não pode exercer.”

Em 1979, antecipando uma futura exploração lunar, a ONU redigiu o Tratado da Lua, estipulando as condições para essa atividade. A questão é que apenas 13 países assinaram o acordo – e nenhum deles tem recursos para participar de uma corrida espacial. Para os especialistas, parte do problema é que essas leis foram escritas há muitos anos e não foram atualizadas.

Talvez a exploração da Lua seja inevitável. E a possibilidade de haver bases de diferentes países, como ocorre na Antártida, não está tão distante de acontecer. Mas, para Jill Stuart, a pergunta que devemos fazer é: quem nós queremos que nos represente no espaço?