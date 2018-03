Por segurança, a assessora da vereadora assassinada deixa o Estado do Rio

A assessora da vereadora Marielle Franco (PSOL) deixou o estado do Rio no fim desta semana para preservar sua segurança física. Sobrevivente do ataque que matou a amiga e o motorista Anderson Gomes, ela segue sob cuidados psicológicos e atenção médica. “Está muito abalada, precisando de um cuidado especial”, relatam pessoas próximas.

Na última quinta-feira, a assessora prestou depoimento por quase cinco horas na Delegacia de Homicídios, que investiga o caso. Ferida por estilhaços, única sobrevivente do crime, ela ressaltou aos policiais que não percebeu a perseguição dos criminosos e que a colega não recebia ameaças.

Entre aqueles que atuavam ao lado de Marielle na política, o clima é de apreensão. O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) admite que tem se sentido mais inseguro nos últimos dias. O deputado estadual providenciou um reforço em sua equipe, que conta com nove policiais.

“Estou tomando mais cuidado”, revela. “Enquanto o caso não for desvendado, será assim. Estou muito abalado emocionalmente, mas também com receio. O assassinato foi cometido por vingança, para que um recado fosse dado. Por isso, precisa ser esclarecido. Há um crime contra a democracia aí. Não queriam calar a Marielle. Queriam calar tudo o que ela representava. No momento, não tenho descrença nenhuma sobre as investigações. Ao contrário. Tenho plena confiança de que o crime será esclarecido.”

Pedido da sobrinha de Marielle

A sobrinha da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada na última quarta-feira, junto com o motorista Anderson Gomes, fez um desabafo nas redes sociais no sábado (17). No texto publicado em seu perfil do Facebook, a jovem de 19 anos comenta sobre a trajetória e sobre as mensagens postadas e compartilhadas a respeito da vereadora. Na publicação, junto com uma foto de Marielle segurando a sobrinha no colo no dia do seu nascimento, ela pede para que as pessoas “respeitem a dor de todos, seja de quem for” e para que “não inventem mentiras sobre ela (Marielle) ou alguém da família”.

Em outro trecho da publicação, a jovem destaca a trajetória de luta da tia e lamenta a morte trágica de Marielle. “É ela, antes de ser a socióloga defensora dos direitos humanos e eleita a vereadora. Ela só era ela. A mãe, a filha, a irmã e a tia. A mãe mais durona que eu conheci. A mulher que construiu sua história durante todo esse tempo mas, que há dias atrás, teve sua vida ceifada sem nenhuma chance de defesa. Sem nem saber o porquê”.

A publicação pode ser uma resposta à desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Marília Castro Neves, que afirmou na última sexta-feira em uma rede social que Marielle Franco “estava engajada com bandidos” e “não era apenas uma lutadora”.

Deixe seu comentário: