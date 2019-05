Por suspensão, Matheus Henrique vira baixa contra o Galo

*Valéria Possamai

Matheus Henrique já é desfalque confirmado no Grêmio para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time que ainda não venceu na competição recebe o Atlético-MG no próximo sábado, na Arena, e não contará com o meio-campista.

O jovem, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida deste domingo, fora de casa, contra o Ceará. Além da baixa no torneio nacional, o tricolor também perderá o jogador nas rodadas seguintes. Isto porque, Matheus Henrique teve o nome divulgado na lista de convocados para o torneio de Toulon, na França. A competição será realizada entre os dias 1° e 15 de junho, o que deixa o jogador de fora dos time por até quatro jogos.

Contudo, o Grêmio estuda pedir a liberação do jogador ou até mesmo atrasar sua apresentação, para que o jogador possa atuar na partida de volta contra o Juventude, na Arena. Como a apresentação ocorrerá no dia 27 de maio, Matheus ficaria de fora da segunda partida pela oitavas da Copa do Brasil.

Além de ficar fora da partida contra o galo, por suspensão, o camisa 14 será baixa contra Bahia, Fortaleza e Botafogo.

