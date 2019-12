Notas Mundo Porta-aviões russo em reparo pega fogo

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

O porta-aviões russo “Almirante Kuznetsov”, o único do país, sofreu um incêndio nesta quinta-feira (12). Dez pessoas ficaram feridas e seis foram levadas para unidades de terapia intensiva. Um operário é considerado desaparecido, segundo as agências de notícias. A embarcação estava atracada desde 2017 no cais de Murmansk, no norte do país, para ser reparado.

