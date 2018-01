Porta-voz desmente que o casamento de Donald Trump e Melania esteja passando por problemas

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, rompeu o silêncio sobre as especulações a respeito de uma suposta crise conjugal, depois da publicação de reportagens questionando a fidelidade do presidente Donald Trump.

A porta-voz de Melania, Stephanie Grisham, escreveu no Twitter que as reportagens são “totalmente falsas”. Segundo ela, as publicações de tabloides e programas de TV se infiltraram nos principais meios de comunicação”. Melania, acrescenta Grisham, está “focada em sua família e em seu papel de primeira-dama, não nos cenários irreais que espalham notícias falsas todos os dias”.

“A lista variada de informações mentirosas e categoricamente falsas sobre a senhora Trump por parte de publicações sensacionalistas e programas de televisão foi estendida para a mídia em geral”, disse.

Esta mensagem chega depois que o jornal “The Wall Street Journal” publicou recentemente que um advogado de Trump pagou 130 mil dólares para uma atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016, com o objetivo que ela não tornasse público o relacionamento que teria mantido anos antes com o presidente.

Essa relação com a atriz Stephanie Clifford, conhecida na indústria pornô como “Stormy Daniels”, teria ocorrido depois que ambos se encontraram em um torneio de golfe na Califórnia, no ano de 2006, quando o presidente Trump já estava casado com a atual primeira-dama.

Embora Stephanie Grisham não tenha se referido diretamente a nenhuma publicação, por causa da informação do “The Wall Street Journal”, vários meios divulgaram notícias sobre supostos problemas no casamento de Donald Trump e Melania Trump.

O tabloide britânico “Daily Mail”, por exemplo, publicou na sexta-feira que a primeira-dama passou algumas noites em um “exclusivo hotel de Washington, longe do presidente Trump” e sua residência habitual na Casa Branca.

Por outro lado, a “CNN” divulgou na quinta-feira que a primeira-dama estava na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida, em uma viagem não divulgada para se afastar de Washington.

Enquanto isso, Trump viajou sozinho para Davos (Suíça), onde participou do Fórum Econômico Mundial.

Melania, que até agora tinha acompanhado Trump em todas as suas viagens internacionais, também planejava ir para Davos. No entanto, o escritório da primeira-dama afirmou na véspera que ela não iria devido a dificuldades logísticas e de calendário. Não foram divulgados detalhes.

Na quinta-feira, Melania visitou o Museu do Holocausto, em Washington, em um tributo ao Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, comemorado este sábado.

