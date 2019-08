Porto Alegre: 281 postos de trabalho estarão disponíveis a partir de amanhã no Sine Municipal

De acordo com a prefeitura da capital, o Sistema Nacional de Empregop (Sine) deve iniciar a semana com 281 postos de trabalho disponíveis. Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para sinaleiro, que atua na orientação de guindastes e equipamentos similares, com 51 vagas, seguida de técnico de farmácia, com 30 postos abertos.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado. A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, Centro Histórico. Para concorrer às vagas, o candidato precisa comparecer com Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Desde julho, pessoas em situação de rua podem participar de cursos de qualificação gratuitos na sede do Sine Municipal. Os interessados podem se inscrever nas aulas de Introdução ao Português, Segurança da Informação, Agente Comunitário de Saúde, Português para o Mundo do Trabalho, Higiene na Indústria Alimentar, Introdução ao Excel, Excel Avançado, Comunicação Escrita para o Mercado de Trabalho e Criando um Negócio de Sucesso.

Para se inscrever, a pessoa deve comparecer à unidade do Sine ou entrar em contato pelo telefone (51) 3289-4796.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro – 4

Administrador – 1

Agente administrativo – 1

Arte-finalista – 1

Atendente balconista – 1

Atendente de lanchonete – 2

Auxiliar de costura – 1

Auxiliar de limpeza – 4

Azulejista – 1

Chapista de lanchonete – 1

Confeiteiro – 2

Costureira em geral – 2

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 5

Desenhista de móveis – 1

Duteiro – 2

Eletricista – 2

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Encarregado de expedição – 1

Estofador de móveis – 1

Ferreiro – 1

Fonoaudiólogo em audiologia – 1

Frentista – 3

Fresador (fresadora universal) – 1

Gerente de loja e supermercado – 1

Gesseiro montador – 2

Instalador de estações telefônicas – 5

Instalador hidráulico – 2

Instrutor de informática – 2

Jardineiro – 2

Manobrista – 1

Marceneiro – 2

Marmorista (construção) – 1

Mecânico de manutenção de bombas – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 1

Mecânico de manutenção de máquinas têxteis – 1

Montador de móveis de madeira – 1

Motorista de caminhão – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de empilhadeira – 24

Operador de guindaste móvel – 28

Operador de máquinas fixas, em geral – 4

Operador de ponte rolante – 1

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais – 1

Operador polivalente da indústria têxtil – 1

Padeiro – 1

Panificador – 1

Pedreiro – 12

Pizzaiolo – 2

Polidor de metais – 1

Porteiro – 1

Programador de controle de produção – 1

Promotor de vendas – 4

Recepcionista secretária – 1

Serigrafista – 2

Serralheiro – 1

Servente de obras – 10

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) – 51

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Técnico de enfermagem – 3

Técnico de refrigeração (instalação) – 2

Técnico em farmácia – 30

Técnico em mecânica de precisão – 1

Torneiro repuxador – 1

Tosador de animais domésticos – 3

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor de serviços – 21

Vendedor pracista – 3

Vidraceiro – 1

Deixe seu comentário: