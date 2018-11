Porto Alegre Bistrô participa do 6º Peru Week

Entre os dias sete e 22 de novembro, a culinária peruana ganha destaque no Porto Alegre Bistrô, restaurante do Sheraton Porto Alegre Hotel, que participa da 6ª edição do Festival Peru Week. Organizado pela Comissão de Promoção para Exportação e o Turismo (PROMPERU) e pelo Escritório Comercial do Peru no Brasil (MINCETUR), o Peru Week busca evidenciar a cultura peruana, como forma de atrair a atenção para o turismo e a culinária do país. Durante a realização do festival, restaurantes de diversas cidades do Brasil apresentarão cardápios especiais com opções de comidas tradicionais peruanas. Na Capital gaúcha, o Porto Alegre Bistrô estará oferecendo um menu completo com pratos clássicos da gastronomia do país criado pelo chef Mauro Sousa.

O cardápio conta com duas opções de entradas, pratos principais e de sobremesas. Os participantes poderão escolher, para iniciar a refeição, entre um Ceviche de Tilápia com o caldo temperado conhecido como Leche de Tigre, ou uma Causa Rellena de Abacate e Queijo, prato que leva como base a batata amarela. Já como prato principal, poderão optar pelo Ají de Gallina, caldo apimentado que leva frango desfiado ou pelo Anticuchos com farofa de quinoa e mousseline de batata roxa. Para finalizar o menu, poderão escolher entre um Suspiro Limeno, sobremesa de manjar branco com gemas batidas e merengues ao Vinho do Porto, ou por um Tres Leches, bolo com calda de três tipos de leite.

O Bistrô Porto Alegre servirá o menu especial como opção de almoço (servido todos os dias com exceção de domingos) e de jantar (servido de terça a sábado). O almoço está disponível das 12h às 15h de segunda à sexta, e das 12h30min às 15h30min no sábado, e no período do jantar, a partir das 19h. O valor por pessoa é de R$ 65,00 + 10% com isenção do estacionamento. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail portoalegrebistro.poa@sheraton.com ou pelo telefone (51) 2121.6060.

Deixe seu comentário: