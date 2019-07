Porto Alegre tem quase 450 casos confirmados de dengue desde o início do ano

O mais recente boletim epidemiológico da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) aponta que o número de casos confirmados de dengue em Porto Alegre chegou a 440 neste ano. Desses, 421 foram contraídos na cidade (chamados autóctones) e 19 foram importados. Os dados abrangem o período até 20 de julho.

No período , houve notificação de 1.091 suspeitas de dengue entre moradores da Capital. Ao menos 33 casos continuam em investigação e outros 618 foram descartados. Já em relação à semana anterior, houve um aumento de três casos autóctones.

Dos 421 casos autóctones, 331 foram confirmados no bairro Santa Rosa de Lima (78,6%), na Zona Sul. Os demais casos estão distribuídos em 18 bairros: Bom Jesus, Jardim Lindoia, Jardim Floresta, Jardim Carvalho, Sarandi, Rubem Berta, Mario Quintana, Jardim Leopoldina, Floresta, Lomba do Pinheiro, São Sebastião, Cristo Redentor, Sétimo Céu, Vila Ipiranga, Jardim São Pedro, Morro Santana, Vila Nova e Partenon.

Os 19 casos importados tiveram os seguintes locais prováveis de infecção: dois de Fernando de Noronha (PE), dois de São Paulo (SP), dois do Rio de Janeiro (RJ), um de Palmas (TO), um de Belém do Pará (PA), um de Vitória (ES), um de Betim (MG), um de São José do Rio Preto (SP), um de Campinas (SP), um de Dourados (MT), um de Marechal Cândido Rondon (PR), um de Canoas (RS), um de Teresina (PI), um de Novo Hamburgo (RS), um de João Pessoa (PB) e outro de Aracaju (CE).

Ainda conforme o boletim, elaborado pela Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS, o maior número de casos confirmados de dengue neste ano foi registrado na semana epidemiológica nº 20 (12 a 18 de maio), totalizando 61. No mesmo período, também foi registrado o maior número de notificações à secretaria, 127.

Infestação vetorial

Com a chegada do inverno (21 de junho a 23 de setembro), o índice de infestação de mosquitos Aedes aegypti (vetor de doenças como a dengue) tem diminuído a cada semana em Porto alegre. A condição de infestação na cidade é considerada satisfatória, de acordo com as vistorias realizadas no período nas 1,4 mil armadilhas instaladas por funcionários do sistema de monitoramento da prefeitura.

O diretor da Vigilância em Saúde da SMS, Anderson Lima, destaca a importância de manutenção dos cuidados para eliminar focos de água parada em quintais, ralos, calhas: “Mesmo com a diminuição da temperatura, ainda foram detectadas fêmeas do inseto em armadilhas, o que indica a necessidade de os moradores da cidade manterem as vistorias semanais em seus imóveis, nos ambientes externo e interno”.

Ele ressalta que a prefeitura mantém ao longo de todo o ano as vistorias nas armadilhas de monitoramento, gerando semanalmente o mapa de infestação do mosquito, que fica à disposição da população no site “Onde Está o Aedes?”, mantido pela SMS.

De acordo com o número de fêmeas coletadas na armadilha na semana, a armadilha será colorida no mapa (verde, zero coleta; amarela, uma fêmea coletada; laranja, duas fêmeas; e vermelha, três ou mais fêmeas). Quanto mais armadilhas vermelhas, maior a infestação; quanto mais armadilhas verdes, menor o índice médio de infestação de fêmeas do Aedes.

(Marcello Campos)

