Porto Alegre comemora 246 anos com mais de 100 eventos

O aniversário de 246 anos da capital dos gaúchos será comemorado com um conjunto de atividades que integra a Semana de Porto Alegre, que acontece de 17 a 26 deste mês. Com o auxílio de parcerias e patrocinadores, sem a utilização de recursos orçamentários, serão mais de 100 eventos espalhados em toda a geografia da cidade, contemplando saúde, educação, lazer, cultura e história, numa festa onde a população é convidada e também anfitriã.

A programação de aniversário começa neste sábado (17), com a realização da 12ª edição do projeto Prefeitura nos Bairros, na Aberta dos Morros. Das 10h às 16h, na rua Geraldo Tollens Linck, 235, estarão disponíveis à população uma série de ações culturais, recreativas e de serviços à comunidade. A programação da Semana de Porto Alegre culmina na segunda-feira, dia 26, dia do aniversário da cidade, no Teatro Renascença com a entrega da Medalha de Porto Alegre.

Entre as novidades deste ano estão as cerimônias de entrega dos prêmios Açorianos em suas várias modalidades: música, teatro, artes cênicas, dança e literatura. Tradicionalmente realizadas nos meses de dezembro, a premiação ganha relevo ao serem incorporadas às comemorações da semana da cidade. O Prêmio Açorianos de Música terá sua noite de gala na terça-feira (20). Os melhores da literatura serão conhecidos na Noite do Livro, no dia 23. No sábado (24), uma cerimônia conjunta vai premiar os melhores de 2017 nas artes cênicas e artes visuais.

A cerimônia dos Açorianos de Dança está marcada para domingo, dia 25, às 19h30min. Todas as cerimônias serão realizadas no Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues, na avenida Erico Verissimo, 307.

