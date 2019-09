Porto Alegre contará com dois novos albergues a partir desta segunda

Novidade para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os dois novos albergues de Porto Alegre entram em operação nesta segunda-feira (2). Uma visita técnica, a partir das 17h30, marca o início de funcionamento dos locais. O primeiro a receber a vistoria será o Albergue Acolher 2, na rua 7 de Abril, nº 315, no bairro Floresta. Às 19h, será a vez da visita no Albergue Acolher 1, na rua João Simplício, nº 38, Vila Jardim.

As duas novas unidades passam a operar a partir das 19h de hoje. O serviço será prestado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), em parceria com a Associação Beneficente Projeto Restaurar, com aumento no número de vagas. O objetivo é qualificar o atendimento para a população em situação de rua.